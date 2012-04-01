Почему именно “ТеплоСити” ?

Открыта линия по производству штоков на шаровые краны. Гарантия 2 года. Cпец. цены!

Шаровые краны Ду 15-1200 в наличии

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"KMC"-шаровые краны Ду15-1400, Ру16-40 Сертифицировано. Разрешение Госгортехнадзора. Гарантия 2 года. Срок службы 30 лет. В наличии! RONEX шаровые краны Dn 150-1200, Pn 40 Сертифицировано. Разрешение Госгортехнадзора. Срок службы 25-30 лет. В наличии!

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Дисковые поворотные затворы Ду (Dn) 25-1200. Марки: KMC, Hogfors, Genebre, Klinger, Belgium Ventiel и др. На воду, пар, нефть, газ. Более 3000 складских позиций!

Задвижки Задвижки с обрезиненным клином для воды, нефтехимии, газовой среды. Ду 25-1000. Hawle (Австрия), Genebre (Испания).

Шаровые краны Ду (Dn) 10-1500. Для тепло-водоснабжения, пара, газа, нефтехимии. С редуктором, электроприводом или пневмоприводом.

Удлинение штоков Удлинение (наращивание) штоков на шаровые краны, поворотные затворы. Установка электроприводов. Продажа штоков.

Компенсаторы, вибровставки Для герметичного соединения деталей трубопровода. Ду 20-500. Горячая и холодная вода, растворы хлора, сложные эфиры и кетоны.

Сетчатые фильтры-грязевики Для тепловых сетей, котельных, теплопунктов, перед входом в теплообменник. DN 20-800. Ari-Armaturen, Genebre, Gestra, Hawle, Zetkama.

Электроприводы Прямоходные, неполноповоротные, многооборотные, червячные, планетарные, цилиндрические, кулисно-винтовые, сложного типа.

Обратные клапаны Однодисковые и двухдисковые с прижимной пружиной. Ду (DN) 15-700. Для систем отопления и водоснабжения Gestra и Genebre.

Расширительные баки Мембранные расширительные баки RELEX ("Рефлекс") и Varem ("Варем") для систем отопления и охлаждения

2 «За качество отвечаем!» — мы даем 100% гарантию подлинности оборудования







Компания Naval - крупнейший поставщик цельносварной шаровой арматуры. Трехдименсионное моделирование, системы FEM, гидравлические анализы и симуляция скорости коррозии позволяют достигать беспрецендентных результатов. Компания BROEN представляет в России запорную арматуру для систем тепло- и газоснабжения, балансировочную, регулирующую, санитано-техническую арматуру и оборудование для лабораторий. Российская торговая марка «Ситал» - это запорно-регулирующая арматура мирового класса для объектов ЖКХ, теплоэнергетики, нефтяного и газового хозяйства. Компания КМС (Южная Корея) – мировой лидер по производству шаровой арматуры сварного типа. КМС Corporation – один из немногих поставщиков шаровых кранов больших диаметров (до Ду800) для газо- и теплоснабжения. Компания Genebre (Испания) работает в двух основных направлениях: трубопроводная арматура промназначения и санитарно-техническое оборудование. Genebre – это идеальный выбор качественной арматуры по сбалансированными ценам.

Кроме того мы сотрудничаем с такими компаниями как "RuB", KLINGER, Armatury Group, Ronex, Hogfors OY, Ari-Armaturen, KSB, AXELVALVES, Hawle, AVK, Baxi, Protherm, BUDERUS, KERMI, Danfoss и с другими ведущими производителями инженерного оборудования.





У нас прямые договора с производителями или с их официальными представителями в Российской Федерации – поэтому вы можете быть на 100% уверены, что покупаете оригинальное изделие высокого качества. Имея прямые договора с поставщиками, мы предлагаем лучшие комплексные решения - как с точки зрения экономической обоснованности, так и в плане технической и технологической составляющих. соответствующими сертификатами Все оборудование отвечает требованиям действующих ГОСТов и нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается

3 «Нацеленность на результат» — мы не стремимся к сиюминут- ной выгоде, для нас важно долгосрочное сотрудничество!

Компания “ТеплоСити” – это самые обычные люди, свои трудом создавшие фирму, которая ежедневно помогает своим партнерам работать и развиваться. Работая на рынке промышленной сантехники с 2005 года, мы смогли наладить деловые отношения более чем с 50-тью регионами Российской Федерации.Узнать больше о компании “ТеплоСити”→

Мы всегда помним, что за конкретным заказом стоят реальные люди. Вот почему расширяя сферу деятельности и географию присутствия мы постоянно совершенствуем бизнес-технологии, улучшая тем самым схемы работы со своими заказчиками.

Компания “ТеплоСити” – это не только поставка оборудования для пищевой, нефтяной и газовой промышленности, это еще и целый комплекс сопутствующих услуг .

Работая с нами вы получаете:

• Целеустремленный, энергичный и молодой коллектив;



• Складской комплекс и офис в одном месте;



• Быструю обработку вашей заявки,



• Оперативную и бесплатную доставку по москве и ближайшему подмосковью;



• Доставку товара по всей россии услугами нашего партнера - транспортной компанией;



• Полную комплектацию любых объектов любым оборудованием;



• Скидки на объем до 50% (Почему такое возможно? У нас нет от вас секретов: работая напрямую с производителями и получив солидные скидки - мы делимся ими с вами!)



• Консультации экспертов из собственной службы технической поддержки. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы, касающиеся подбора оборудования для инженерных систем.



• Гибкую систему оплаты. Выбирайте форму, удобную для вас (отсрочка, товарный кредит, предоплата).



• Специальные индивидуальные условия работы с «бюджетными» объектами и заказчиками

Как начать работать с нами?



Очень просто! Вы можете выбрать один из трех способов: 1. (495) 909-83-31, 205-30-63,

8 800 200-56-17



2. формой обратной связи

Воспользуйтесь

Наберите номер телефона ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 3. Обратитесь в ближайший к Вам офис продаж

Комплексное снабжение предприятий высококачественной трубопроводной арматурой, насосами, котлами от ведущих Европейских производителей.

Компания ООО "ТеплоСити" производит удлинение (наращивание) штоков на шаровые краны, дорабатывает редукторы и устанавливает электроприводы на трубопроводную арматуру!

Работая с нами вы получаете:

Целеустремленный, энергичный и молодой коллектив;

Складской комплекс и офис в одном месте;

Быструю обработку вашей заявки,

Оперативную и бесплатную доставку по г. Москве и ближайшему подмосковью;

Доставку товара по всей России услугами нашего партнера - транспортной компанией;

Полную комплектацию любых объектов любым оборудованием;

Скидки на объем до 50% (Почему такое возможно? У нас нет от вас секретов: работая напрямую с производителями, и получив солидные скидки - мы делимся ими с вами!)

Консультации экспертов из собственной службы технической поддержки. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы, касающиеся подбора оборудования для инженерных систем.

Гибкую систему оплаты. Выбирайте форму, удобную для вас (отсрочка, товарный кредит, предоплата).

Специальные индивидуальные условия работы с «бюджетными» объектами и заказчиками

Бесплатная доставка по г. Москве и Московской области!

На нашем складе собрано достаточное количество оборудования для обеспечения Всех ваших потребностей. Предлагаем отопительные котлы для дома фирм «Protherm» и «BAXI», которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Всегда проводится спланированное пополнение номенклатурного ряда, учитывается увеличенный спрос оборудования в сезон ремонтных работ.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: +7 (495) 909-83-31, 205-30-63

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