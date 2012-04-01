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Запорно-регулирующая арматура для:

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Шаровые краны Naval OY ( Трубопроводная арматура Genebre (Женебре, Генебре) для тепло-водоснабжения. Испания.

















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Шаровые краны Ду 15-1200 в наличии
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Почему именно “ТеплоСити” ?

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«Все сразу и в одном месте» — наш номенклатурный ряд включает более 150 000 позиций
 
Полнопроходные шаровые краны для теплоснабжения Шаровые краны
Ду (Dn) 10-1500. Для тепло-водоснабжения, пара, газа, нефтехимии. Управление: ручка, редуктор, электропривод или пневмопривод.
Затворы дисковые поворотные Hogfors, Klinger и Genebre. Поворотные затворы
Ду (Dn) 25-1200. Марки: KMC, Hogfors, Genebre, Klinger, Belgium Ventiel и др. На воду, пар, нефть, газ. Более 3000 складских позиций!
С диаметром прохода от 40- 1200 мм и давлением 16 бар Задвижки
Задвижки с обрезиненным клином для воды, нефтехимии, газовой среды. Ду 25-1000. Hawle (Австрия), Genebre (Испания) и др.
 
Электроприводы предназначены для автоматизации и механизации арматуры трубопроводов. Электроприводы
Прямоходные, неполноповоротные, многооборотные, червячные, планетарные, цилиндрические, кулисно-винтовые, сложного типа.
Имеют шарообразный затвор с цилиндрическим отверстием и регулируют поток вращательным механизмом Латунная арматура
Сантехника. Шаровые краны: резьбовые, муфтовые, с ручкой, бабочкой, тип "Американка". Садовые, спускные и мини краны.
Мембранные расширительные баки Reflex, Varem, Flexcon Расширительные баки
Мембранные расширительные баки RELEX ("Рефлекс") и Varem ("Варем") для систем отопления и охлаждения
 
Клапаны межфланцевые бывают дисковые или двухстворчатые. Обратные клапаны
Однодисковые и двухдисковые с прижимной пружиной. Ду (DN) 15-700. Для систем отопления и водоснабжения Gestra, Genebre и др.
Внутри компенсатора находится защитный патрубок. Компенсаторы
Для герметичного соединения деталей трубопровода. Ду 20-500. Горячая и холодная вода, растворы хлора, сложные эфиры и кетоны.
Применяются в качестве первой очистительной ступени на водозаборных узлах. Фильтры-грязевики
Для тепловых сетей, котельных, тепловых пунктов, перед входом в теплообменник. DN 20-800. Ari-Armaturen, Genebre, Gestra, Hawle, Zetkama.
 
Теплообменники содержит набор гофрированных пластин, изготовленных из коррозионно-стойкого материала. Теплообменники
Теплообменник передает тепло от горячего источника к холодному (нагреваемому). Теплоносители: : газы, пары, жидкости.
 
 

Каталог популярных товаров

Все товары

 
  • Поворотные затворыДисковые поворотные затворы
    Ду (Dn) 25-1200. Марки: KMC, Hogfors, Genebre, Klinger, Belgium Ventiel и др. На воду, пар, нефть, газ. Более 3000 складских позиций!
  • Задвижки клиновыеЗадвижки
    Задвижки с обрезиненным клином для воды, нефтехимии, газовой среды. Ду 25-1000. Hawle (Австрия), Genebre (Испания).
  • Краны шаровые полнопроходныеШаровые краны
    Ду (Dn) 10-1500. Для тепло-водоснабжения, пара, газа, нефтехимии. С редуктором, электроприводом или пневмоприводом.
  • Удлинение штоков на шаровые краныУдлинение штоков
    Удлинение (наращивание) штоков на шаровые краны, поворотные затворы. Установка электроприводов. Продажа штоков.
  • Компенсаторы резиновые и металлическиеКомпенсаторы, вибровставки
    Для герметичного соединения деталей трубопровода. Ду 20-500. Горячая и холодная вода, растворы хлора, сложные эфиры и кетоны.
  • Сетчатые фильтры-грязевики грубой очисткиСетчатые фильтры-грязевики
    Для тепловых сетей, котельных, теплопунктов, перед входом в теплообменник. DN 20-800. Ari-Armaturen, Genebre, Gestra, Hawle, Zetkama.
  • Электроприводы AUMA (Электроприводы
    Прямоходные, неполноповоротные, многооборотные, червячные, планетарные, цилиндрические, кулисно-винтовые, сложного типа.
  • Межфланцевые обратные клапаныОбратные клапаны
    Однодисковые и двухдисковые с прижимной пружиной. Ду (DN) 15-700. Для систем отопления и водоснабжения Gestra и Genebre.
  • Расширительные баки
    Мембранные расширительные баки RELEX ("Рефлекс") и Varem ("Варем") для систем отопления и охлаждения
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«За качество отвечаем!» — мы даем 100% гарантию подлинности оборудования




Компания Naval - крупнейший поставщик цельносварной шаровой арматуры.

Трехдименсионное моделирование, системы FEM, гидравлические анализы и симуляция скорости коррозии позволяют достигать беспрецендентных результатов.

Компания BROEN представляет в России запорную арматуру для систем тепло- и газоснабжения, балансировочную, регулирующую, санитано-техническую арматуру и оборудование для лабораторий.

Российская торговая марка «Ситал» - это запорно-регулирующая арматура мирового класса для объектов ЖКХ, теплоэнергетики, нефтяного и газового хозяйства.

Компания КМС (Южная Корея) – мировой лидер по производству шаровой арматуры сварного типа.

КМС Corporation – один из немногих поставщиков шаровых кранов больших диаметров (до Ду800) для газо- и теплоснабжения.

Компания Genebre (Испания) работает в двух основных направлениях: трубопроводная арматура промназначения и санитарно-техническое оборудование. Genebre – это идеальный выбор качественной арматуры по сбалансированными ценам.

Кроме того мы сотрудничаем с такими компаниями как "RuB", KLINGER, Armatury Group, Ronex, Hogfors OY, Ari-Armaturen, KSB, AXELVALVES, Hawle, AVK, Baxi, Protherm, BUDERUS, KERMI, Danfoss и с другими ведущими производителями инженерного оборудования.



 У нас прямые договора с производителями или с их официальными представителями в Российской Федерации – поэтому вы можете быть на 100% уверены, что покупаете оригинальное изделие высокого качества.
Имея прямые договора с поставщиками, мы предлагаем лучшие комплексные решения  - как с точки зрения экономической обоснованности, так и в плане технической и технологической составляющих.
Все оборудование отвечает требованиям действующих ГОСТов и нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается соответствующими сертификатами
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«Нацеленность на результат» — мы не стремимся к сиюминут- ной выгоде, для нас важно долгосрочное сотрудничество!

Компания “ТеплоСити” – это самые обычные люди, свои трудом создавшие фирму, которая ежедневно помогает своим партнерам работать и развиваться. Работая на рынке промышленной сантехники с 2005 года, мы смогли наладить деловые отношения более чем с 50-тью регионами Российской Федерации.Узнать больше о компании “ТеплоСити”→

Мы всегда помним, что за конкретным заказом стоят реальные люди. Вот почему расширяя сферу деятельности и географию присутствия мы постоянно совершенствуем бизнес-технологии, улучшая тем самым схемы работы со своими заказчиками.

Компания “ТеплоСити” – это не только поставка оборудования для пищевой, нефтяной и газовой промышленности, это еще и целый комплекс сопутствующих услуг.



Работая с нами вы получаете:

• Целеустремленный, энергичный и молодой коллектив;

• Складской комплекс и офис в одном месте;

• Быструю обработку вашей заявки,

• Оперативную и бесплатную доставку по москве и ближайшему подмосковью;

• Доставку товара по всей россии услугами нашего партнера - транспортной компанией;

• Полную комплектацию любых объектов любым оборудованием;

  Скидки на объем до 50% (Почему такое возможно? У нас нет от вас секретов: работая напрямую с  производителями и получив солидные скидки - мы делимся ими с вами!)

• Консультации экспертов из  собственной службы технической поддержки. Мы всегда  готовы ответить на любые вопросы, касающиеся подбора оборудования для инженерных систем.

• Гибкую систему оплаты. Выбирайте форму, удобную для вас (отсрочка, товарный кредит, предоплата).

• Специальные индивидуальные условия работы с «бюджетными» объектами и заказчиками

Как начать работать с нами?

Очень просто! Вы можете выбрать один из трех способов:

1. Наберите номер телефона ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: (495) 909-83-31, 205-30-63,
8 800 200-56-17

2. Воспользуйтесь формой обратной связи

3. Обратитесь в ближайший к Вам офис продаж

Комплексное снабжение предприятий высококачественной трубопроводной арматурой, насосами, котлами от ведущих Европейских производителей.

Компания ООО "ТеплоСити" производит удлинение (наращивание) штоков на шаровые краны, дорабатывает редукторы и устанавливает электроприводы на трубопроводную арматуру!

Работая с нами вы получаете:

  • Целеустремленный, энергичный и молодой коллектив;
  • Складской комплекс и офис в одном месте;
  • Быструю обработку вашей заявки,
  • Оперативную и бесплатную доставку по г. Москве и ближайшему подмосковью;
  • Доставку товара по всей России услугами нашего партнера - транспортной компанией;
  • Полную комплектацию любых объектов любым оборудованием;
  • Скидки на объем до 50% (Почему такое возможно? У нас нет от вас секретов: работая напрямую с производителями, и получив солидные скидки - мы делимся ими с вами!)
  • Консультации экспертов из собственной службы технической поддержки. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы, касающиеся подбора оборудования для инженерных систем.
  • Гибкую систему оплаты. Выбирайте форму, удобную для вас (отсрочка, товарный кредит, предоплата).
  • Специальные индивидуальные условия работы с «бюджетными» объектами и заказчиками

Бесплатная доставка по г. Москве и Московской области!

На нашем складе собрано достаточное количество оборудования для обеспечения Всех ваших потребностей. Предлагаем отопительные котлы для дома фирм «Protherm» и «BAXI», которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Всегда проводится спланированное пополнение номенклатурного ряда, учитывается увеличенный спрос оборудования в сезон ремонтных работ.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: +7 (495) 909-83-31, 205-30-63

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